POL-MA: Schriesheim-Altenbach, Schriesheim-Ursenbach, Rippenweier/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall aufgrund technischer Störung - PM Nr.2
Schriesheim-Altenbach, Schriesheim-Ursenbach, Rippenweier/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Wie bereits berichtet kam es am heutigen Mittwochnachmittag, gegen 16:40 Uhr, zu einem Stromausfall in Schriesheim-Altenbach, Ursenbach sowie Rippenweier. Der Netzbetreiber konnte die technische Störung beheben und die Stromversorgung gegen 18:00 Uhr wieder herstellen. Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, kann aktuell nicht beziffert werden.
