PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim-Altenbach, Schriesheim-Ursenbach, Rippenweier/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall aufgrund technischer Störung - PM Nr.2

Schriesheim-Altenbach, Schriesheim-Ursenbach, Rippenweier/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Mittwochnachmittag, gegen 16:40 Uhr, zu einem Stromausfall in Schriesheim-Altenbach, Ursenbach sowie Rippenweier. Der Netzbetreiber konnte die technische Störung beheben und die Stromversorgung gegen 18:00 Uhr wieder herstellen. Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, kann aktuell nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren