Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer/Rheinland-Pfalz/BAB61: Verkehrsunfall, zwei Fahrstreifen gesperrt - PM Nr. 1

Speyer/Rheinland-Pfalz (ots)

Aktuell kommt es auf der BAB61 in Fahrtrichtung Speyer, auf Höhe der Rheinbrücke, zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Durch einen Unfall, mit zwei beteiligten Fahrzeugen, sind die beiden Fahrstreifen in Richtung Speyer aktuell gesperrt, der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nähere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.

