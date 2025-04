Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250404- 0357 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Kontrollmaßnahmen gegen die Rauschgiftszene

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Donnerstag, 03.April 2025, nahmen Fahnder im Frankfurter Bahnhofsviertel mehrere Drogenhändler fest.

Bei einer gemeinsamen Kontrolle verschiedener Dienststellen der Frankfurter Polizei im Bahnhofsviertel wurden am Nachmittag bis in den Abend hinein Örtlichkeiten, an denen sich Straßendealer zum Verkauf ihrer Drogen aufhalten, gezielten Kontrollen unterzogen. Dabei konnten mit Unterstützung der Videoschutzanlage drei Drogenhändler festgestellt und im Anschluss dingfest gemacht werden.

Bei einer der festgenommenen Personen ergaben sich Hinweise, dass er in seiner Wohnung weitere Betäubungsmittel lagern könnte. Durch einen Richter wurde daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Die Polizisten fanden in der Wohnung mehrere hundert Gramm Haschisch und dazugehöriges Verpackungsmaterial. Zuletzt wurde auch das hochwertige E-Bike beschlagnahmt, welches er zuvor erfolglos für die Flucht vor den Polizisten nutzte, denn hier liegt der Verdacht des Diebstahls vor.

