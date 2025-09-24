Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstands

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 07:30 Uhr kam es auf der L723 bei Wiesloch in Fahrtrichtung Walldorf zu einem Zusammenstoß zwischen drei Autos. Aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen stockte der Verkehr und ein 41-jähriger Ford-Fahrer musste stark abbremsen. Der Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Mitsubishi war jedoch nicht ausreichend und es kam zur Kollision. Der Mitsubishi wurde dabei auf ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug - einen VW - geschoben. Die Fahrzeugführer der beiden beteiligten Autos wurden leicht verletzt, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell