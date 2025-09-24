Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr und Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Brühler Straße auf. Im Inneren suchten sie in mehreren Räumen und Schränken nach Wertgegenständen. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg suchen Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

