Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Keplerstraße ein.

Im Zeitraum zwischen Montagabend gegen 20:00 Uhr und Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr verschafften sich Unbekannte, ersten Ermittlungen zufolge, zunächst Zutritt zu einem Wintergarten des Wohnanwesens. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten über das angrenzende Wohnzimmer in weitere Räumlichkeiten. Sie suchten in unterschiedlichen Räumen und Schränken nach Wertgegenständen.

Die Täterschaft konnte die Örtlichkeit schließlich unerkannt verlassen. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

