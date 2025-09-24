PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim
Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Kontrolle über Auto verloren und Unfall verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 21:00 Uhr befuhr ein Autofahrer die L723, von Hockenheim kommend, in Richtung Walldorf, kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch ausgehend vom 49-jährigen Fahrer wahrnehmen und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die beiden Insassen des Fahrzeugs blieben glücklicherweise unverletzt. Am Unfallfahrzeug sowie an der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an die Staatsanwaltschaft Mannheim vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

