Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher flüchtete nach räuberischem Diebstahl - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr steckte sich ein Jugendlicher in einem Drogeriemarkt in der Weinheimer Hauptstraße Parfum im Wert von etwa 150 Euro in seine Jackentasche. Eine Mitarbeiterin, die die Tat beobachten konnte, konfrontierte den jungen Mann mit seiner Handlung und wies ihn an, sich in das Geschäftsbüro der Filiale zu begeben. Auf dem Weg dorthin riss er sich aus dem Griff eines hinzugekommenen 60-jährigen Mitarbeiters los und schlug mehrfach auf ihn ein. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Diebesgut aus dem Haupteingang in unbekannte Richtung und rannte hierbei eine 67-jährige Frau um, welche gerade den Markt betrat. Diese stürzte hierauf zu Boden. Der Mitarbeiter sowie die Kundin wurden durch die Tat leicht verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Jugendliche in Begleitung von zwei bis drei weiteren gleichaltrigen Personen, die einen E-Scooter mitführten, befand. Inwiefern diese an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Täter konnte durch die Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- ungefähr 16 bis 17 Jahre, - blonde Haare, - etwa 170 bis 175 cm groß, - schlanke Statur, - bekleidet mit einer Jeanshose sowie einer beigefarbigen Jacke.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell