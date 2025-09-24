Mannheim (ots) - Auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn kam es zwischen Viernheim und dem Kreuz Mannheim am 23.09.2025 gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Porsche-Fahrer setzte zu einem Überholvorgang nach links an, verlor hierbei aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Infolge dessen kollidierte er mit einem auf der rechten Fahrspur befindlichen ...

