POL-MA: Neckargemünd
Rhein-Neckar-Kreis: Katze bringt Fahrradfahrerin zu Fall
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Abend des 23.09.2025 befuhr eine 70-jährige Fahrradfahrerin die Schützenhausstraße und musste einer Katze ausweichen. Dadurch kam sie zu Fall und zog sich eine Nasenbeinfraktur zu. Zur weiteren Behandlung wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.
