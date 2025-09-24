PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis/L532: Lkw von Fahrbahn abgekommen und umgekippt, PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis/L532 (ots)

Um kurz nach 11:00 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die L532 von Reichartshausen kommend in Fahrtrichtung Aglasterhausen, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und im weiteren Verlauf im Grünstreifen umkippte.

Zum konkreten Unfallhergang sowie zum genauen Zustand des Fahrens oder des Schadenausmaßes liegen aktuell noch keine Informationen vor. Derzeit befinden sich Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Aufgrund der Bergung des Lkws ist die betroffene Fahrbahn der L532 derzeit gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
