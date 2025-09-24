PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim/BAB6: Unfall auf der A6 mit erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn kam es zwischen Viernheim und dem Kreuz Mannheim am 23.09.2025 gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Porsche-Fahrer setzte zu einem Überholvorgang nach links an, verlor hierbei aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Infolge dessen kollidierte er mit einem auf der rechten Fahrspur befindlichen Fiat. Dessen 64-jähriger Fahrer verlor durch die Kollision ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit der die Fahrbahn trennenden Betonleitwand. Hierbei verletzte er sich leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

