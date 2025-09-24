Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 55-Jähriger nach Streit auf Parkplatz von unbekanntem Mann angegriffen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag kam es gegen 13:00 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Restaurant in der Bergstraße in Weinheim zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 55-jähriger Mann verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Mann zunächst in einen verbalen Streit mit einem bislang unbekannten Täter. Um der Situation zu entgehen, setzte sich der 55-Jährige in sein Fahrzeug. Der Angreifer öffnete daraufhin die Fahrertür, sprühte Pfefferspray in den Innenraum und schlug mehrfach auf den Geschädigten ein.

Zeugen beobachteten den Vorfall, griffen ein und trennten die Kontrahenten. Der bislang unbekannte Mann, der auf etwa 20 bis 35 Jahre geschätzt wird, flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug. Die Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Täters merken.

Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell