POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin fährt frontal gegen Pfeiler
Heidelberg (ots)
Am Montag gegen 11:00 Uhr übersah eine Autofahrerin in der Da-Vinci-Straße beim Abbiegevorgang in ein Parkhaus einen Pfeiler und kollidierte frontal mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Auto aus. Die 46-jährige Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 EUR, zudem war es nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
