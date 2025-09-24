PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis/L532: Lkw von Fahrbahn abgekommen und umgekippt, PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6124391) ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Unfall auf der L532 zwischen Reichartshausen und Aglasterhausen, bei welchem ein Lkw von der Fahrbahn abkam und in der Folge umkippte.

Den bisherigen Unfallermittlungen zufolge kam der Lkw-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und konnte im weiteren Verlauf aufgrund des witterungsbedingt aufgeweichten Untergrundes sein beladenes Fahrzeug nicht wieder auf die Fahrbahn lenken. Der Lkw kippte daraufhin seitlich auf das dortige Feld.

Während der Fahrer unverletzt blieb, muss der Lkw in den nächsten Tagen noch von der Unfallstelle geborgen werden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Gegen 12:30 Uhr konnte die Fahrbahnsperrung wieder aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

