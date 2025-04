POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der L50

Bernkastel-Kues (ots) - Am Dienstag, den 15.04.2025, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 07:10 Uhr eine augenscheinlich leblose Person - in der Mosel bei Bernkastel-Kues treibend - gemeldet. Der verständigten Feuerwehr gelang es umgehend, den Toten, der bislang noch nicht identifiziert werden konnte, zu bergen. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues pibernkastel-kues@polizei.rlp.de ...

