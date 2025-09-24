PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte beschmieren Fahrradkarte - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Im Verlauf des Montags oder des Dienstags, zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt, beschmierte eine bislang unbekannte Täterschaft in der Uferstraße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim einen Aufsteller mit einer Fahrradkarte. Die Schmierereien wurden in grüner und schwarzer Farbe angebracht und beinhalteten Schriftzüge mit politischem Hintergrund.

Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen übernommen und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung mitteilen können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

