Polizei Mettmann

POL-ME: Sprinter gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2509049

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Am Mittwoch, 10. September 2025, stahlen noch unbekannte Täterinnen oder Täter in Langenfeld auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen Mercedes Sprinter. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:40 Uhr parkte der Fahrer eines Mercedes Sprinter den Transporter auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße 32 und begab sich in das Geschäft. Als er gegen 16:50 Uhr zu dem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl des Transporters, den er erst am selben Tag, Mittwoch, in Langenfeld erworben hatte.

Der silberne Sprinter trägt ein sogenanntes rotes "Händlerkennzeichen" der Stadt Berlin (B) und hat einen Wert von circa 13.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer kann Angaben zur Tat machen oder hat zum angegebenen Zeitpunkt Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell