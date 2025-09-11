POL-ME: Suzuki-Motorrad gestohlen: Polizei erbittet Hinweise -2509048

Polizei Mettmann

Suzuki-Motorrad gestohlen: Polizei erbittet Hinweise

Hilden (ots)

In Hilden kam es am Mittwoch, 10. September 2025, zum Diebstahl eines Motorrads. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr stellte der Besitzer einer schwarzen Suzuki GSX-R600 sein Motorrad aufgrund eines technischen Defekts ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der Kreuzung Westring/Am Schalbruch ab. Der Hildener begab sich zu seiner Wohnanschrift, um ein Auto mit Anhänger zu holen, mit dem er das defekte Zweirad transportieren wollte.

Gegen 17:50 Uhr kehrte er zum Abstellplatz der Suzuki zurück. Hier musste er feststellen, dass die Maschine, die trotz des Defekts grundsätzlich noch fahrbereit war, zwischenzeitlich gestohlen wurde. Die neun Jahre alte Suzuki trägt ein Kennzeichen des Kreises Mettmann (ME) und hat einen Wert von circa 4.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat zum genannten Zeitpunkt Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell