POL-ME: Steinwurf auf Autobahn? - Die Polizei bittet um Hinweise - 2509047

Hilden (ots)

Am Sonntagnachmittag, 31. August 2025, alarmierte der Fahrer eines Tesla die Polizei, nachdem ein Jugendlicher ihm von einer Autobahnbrücke in Hilden einen Stein auf sein Auto geworfen haben soll. Die Polizei stellte einen 14-Jährigen und bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Tesla die Autobahn A46 in Richtung Wuppertal. Als er in Höhe der Hochdahler Straße die dortige Autobahnbrücke passierte, nahm er einen Jugendlichen wahr, der einen Gegenstand nach unten warf. Nachdem der 43-Jährige einen lauten Knall auf seinem Auto vernommen hatte, alarmierte er folgerichtig die Polizei. Ein Schaden an dem Tesla konnte nicht festgestellt werden.

Die Einsatzkräfte konnten zwei Jugendliche auf der Brücke antreffen und leiteten gegen einen 14-jährigen Erkrather ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Jugendlichen zur Tatzeit auf der Brücke beobachtet oder kann Angaben zum Tatgeschehen tätigen? Die Polizei in Hilden nimmt auch Hinweise auf weitere Geschädigte unter der Rufnummer 02103 898 6410 entgegen.

