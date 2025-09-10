Polizei Mettmann

POL-ME: Gestohlenes Wohnmobil wieder aufgefunden - 2509046

Haan (ots)

Das in der Nacht auf Dienstag, 9. September 2025, in Haan gestohlene Wohnmobil der Marke Weinsberg ist aufgefunden worden. Die Polizei Mettmann hatte in einer Pressemeldung über den Diebstahl berichtet.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Der Besitzer des Weinsberg R58 hatte sein Fahrzeug zuletzt am Montag auf einem extra angemieteten Parkplatz an der Feldstraße gesehen. Vermutlich in der Nacht entwendeten unbekannte Täterinnen oder Täter das fünf Jahre alte Wohnmobil.

Aufmerksame Zeugen bemerkten das auffällige, orangefarbene Fahrzeug am Dienstag, 10. September 2025, auf einem Parkplatz in der Straße Am Sportplatz 6 in Haan-Gruiten. Die Täterinnen oder die Täter hatten das Wohnmobil gewaltsam geöffnet. Zudem fehlten die amtlichen Kennzeichen.

Der Erkennungsdienst der Polizei untersuchte das Wohnmobil auf Spuren, die fehlenden Kennzeichen bleiben zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise und fragt: Wer kann Angaben, zu den unbekannten Täterinnen oder Tätern sowie zum Diebstahl oder dem Abstellen des Wohnmobils machen? Hinweise nimmt die Polizei Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

