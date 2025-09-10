Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrand: Polizei bittet um Hinweise - 2509043

Velbert (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 10. September 2025, wurde eine Mülltonne in Velbert durch Feuer schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Langenberger Straße gerufen. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass vor dem Haus Nummer 120 eine Mülltonne in Vollbrand stand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Trotzdem wurde die Kunststofftonne schwer beschädigt und zwei weitere, danebenstehende Abfallbehälter durch die Hitze leicht verformt.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein entsprechendes Verfahren ein. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Langenberger Straße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

