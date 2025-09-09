POL-ME: Bei Überholvorgang: Lkw-Fahrer bringt Radfahrerin zu Fall - 2509045

Polizei Mettmann

In Ratingen ist am Montag (8. September 2025) bei einem Verkehrsunfall eine 70 Jahre alte Radfahrerin aus Ratingen schwer verletzt worden, nachdem sie von einem überholenden Lkw zu Fall gebracht wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 15:55 Uhr war ein 83 Jahre alter Mann aus den Niederlanden mit seinem Lkw über die Straße "Brandsheide" in Richtung "Rehhecke" gefahren. Als er hierbei eine Radfahrerin überholte, stieß er laut Zeugenangaben mit dem Anhänger seines Lkw gegen die Frau, die daraufhin zu Boden stürzte. Augenscheinlich ohne den Unfall zu bemerken setzte der Fahrer seine Fahrt zunächst fort, bis er schließlich von einem Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde und zum Unfallort zurückkehrte.

Unterdessen kümmerten sich alarmierte Rettungskräfte um die Radfahrerin. Diese wurde schwer am Arm verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die ebenfalls alarmierte Polizei leitete gegen den Fahrer des Lkw entsprechende Verfahren ein.

