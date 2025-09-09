Polizei Mettmann

POL-ME: KTM-Motorrad in Ratingen gestohlen - 2509040

Ratingen (ots)

Am Montag, 8. September 2025, zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr wurde in Ratingen-Mitte ein Motorrad der Marke KTM von einem Parkplatz entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, stellte ein 45-jähriger Mettmanner sein Motorrad auf dem Parkplatz an der Turmstraße in Höhe der Hausnummer 5 in Ratingen ab. Um 18:30 Uhr fiel ihm auf, dass das Motorrad gestohlen worden war.

Der Wert der weiß-goldenen KTM 1290SE wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten entsprechende Verfahren und weitere Ermittlungen ein und die Maschine wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Montag, 8. September 2025, verdächtige Beobachtungen an der Tatörtlichkeit gemacht oder kann sonstige Angaben zum Verbleib der KTM 1290 machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

