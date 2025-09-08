Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509038

Erkrath/Langenfeld/Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Im Zeitraum zwischen Freitag, 29. August 2025, 20 Uhr, und Mittwoch, dem 3. September 2025, 19 Uhr kam es in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Opel Insignia beschädigt wurde. Bei dem an der Tannenstraße geparkten Opel verursachte ein unbekanntes Fahrzeug einen Schaden an der Front in Höhe von geschätzt 1.000 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Donnerstag, 4. September 2025, wurde bei einer Verkehrsunfallflucht auf der Schillerstraße ein geparkter VW Golf beschädigt. Eine Zeugin beobachtete eine Fahrradfahrerin, die gegen 19 Uhr mit ihrem Rad die Beifahrerseite des Autos beschädigte und so einen Schaden in geschätzter Höhe von circa 250 Euro verursachte. Die Fahrradfahrerin wird beschrieben als circa 10 bis 13 Jahre alt mit langen, braunen Haaren. Sie entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Zwischen Donnerstag, 4. September 2025, 20 Uhr, und Freitag, 5. September 2025, 11:30 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Langenfeld an der Lise-Meitner-Straße einen VW Touran. Dabei entstanden Schäden am vorderen Stoßfänger in geschätzter Höhe von circa 2.000 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Samstag, 6. September 2025, kam es in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 11:15 Uhr und 19:15 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug dabei einen an der Bahnhofstraße geparkten VW Touran am Heck. Der Schaden wird vorläufig auf circa 2.000 Euro geschätzt. Ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich die Verursacherin oder der Verursacher.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Samstag, 6. September 2025, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen BMW Mini auf einem Parkplatz an der Robert-Gies-Straße in Hilden. Durch den Unfall entstanden zwischen 14:30 Uhr und 16:45 Uhr Schäden an der Fahrertür sowie am Kotflügel in noch unbekannter Schadenshöhe. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

