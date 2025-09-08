Polizei Mettmann

POL-ME: Gefahren im Internet: Informationsabend der Stadt Hilden und der Polizei - 2509039

Hilden (ots)

Viele Kinder bekommen gegen Ende der Grundschulzeit beziehungsweise spätestens mit dem Wechsel zur weiterführenden Schule ihr erstes eigenes Smartphone und damit nahezu eigenständigen Zugang in die digitale Welt mit all ihren Vor- und Nachteilen, Möglichkeiten und Gefahren. Erziehungsberechtigte stehen vor der herausfordernden Aufgabe, ihre Kinder auf dem Weg in die digitale Welt zu begleiten und sie zu kompetenten und sicheren Internetnutzerinnen und Nutzern zu erziehen.

Dabei helfen will ein Informationsabend, den der Kinder- und Jugendschutz der Stadt Hilden am Dienstag, 30. September 2025, um 19 Uhr im Jugendzentrum Area 51 zusammen mit der Polizei veranstaltet: Wissen Sie eigentlich, was Cybergrooming ist? Sagt Ihnen der Begriff Sextortion etwas? Und hätten Sie gedacht, dass man sich beim Besitz oder Verschicken von Memes und Stickern in Chatforen schon strafbar machen kann?

Das sind nur einige Fragen, die der Infoabend beantworten möchte. Als Expertin vor Ort ist Kriminalhauptkommissarin Ilka Kleppe vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizei Mettmann.

Eine Anmeldung ist erforderlich und über die Website der Veranstaltung möglich: https://beteiligung.nrw.de/portal/hilden/beteiligung/themen/1017242

