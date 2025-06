Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schockanruf - Seniorin übergibt Wertsachen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Aufgrund einer dreisten Betrugsmasche wurde eine Seniorin Opfer eines sogenannten Schockanrufs.

Sie erhielt am 27.05.2025 einen Anruf von einem Unbekannten, der ihr mitteilte, dass ein Verwandter von ihr einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. In der Annahme, ihrem Verwandten helfen zu müssen, übergab die Seniorin Goldbarren an einen Boten, der an ihrer Wohnungstür erschien.

Den Abholer beschrieb die Hildesheimerin wie folgt:

- ca. 170cm groß

- zwischen 30 und 50 Jahren

- dunkle Haare

- dünn

Zeugen, die in der Sprengerstraße zwischen der Tappenstraße und der Hostmanstraße in dem Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell