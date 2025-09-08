Polizei Mettmann

POL-ME: 89-Jährige bei Trickdiebstahl bestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2509034

Ratingen (ots)

Am Samstag, 6. September 2025, wurde in Ratingen eine 89-Jährige bei einem Trickdiebstahl bestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:30 Uhr wurde die Ratingerin aus einem Auto heraus an der Kreuzung Am Potekamp / Steinstraße von einer Unbekannten, die auf dem Beifahrersitz saß, in ein Gespräch verwickelt. Eine zweite Frau stieg währenddessen aus dem Auto aus, entwendete von der abgelenkten Seniorin die goldene Halskette und ersetzte sie durch eine andere Kette. Anschließend entfernten sich die Täter und Täterinnen - insgesamt drei Personen - mit dem Auto in unbekannte Richtung. Der Schaden beträgt geschätzt 600 Euro.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- weiblich - osteuropäisches Erscheinungsbild - bunte Kleidung

Person 2:

- weiblich - osteuropäisches Erscheinungsbild

Die dritte Person, die das Auto fuhr, blieb während des Diebstahls im Fahrzeug sitzen und konnte von der Seniorin daher nicht beschrieben werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fragt:

Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell