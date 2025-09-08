Polizei Mettmann

POL-ME: Ford Galaxy brennt vollständig aus: Polizei bittet um Hinweise - 2509036

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 7. September 2025, brannte ein Auto auf einem Parkplatz in Monheim-Baumberg. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 1 Uhr entdeckten Einsatzkräfte der Polizei im Rahmen der Streife einen brennenden schwarzen Ford Galaxy auf einem Parkplatz in der Nähe des Kreisverkehrs an der Monheimer Straße. Die Flammen erfassten zudem einen nahegelegenen Baum, der ebenfalls kurzzeitig brannte. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Trotzdem brannte das Auto vollständig aus.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter 02103 898-6410 um Hinweise.

