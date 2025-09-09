Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Bankmitarbeiter betrügen 86-Jährige - 2509041

Heiligenhaus (ots)

Am Freitag, 6. September 2025, wurde eine 86-Jährige in Heiligenhaus Opfer von falschen Bankmitarbeitern. Die Polizei ermittelt und warnt vor der im Kreis derzeit verstärkt auftretenden Betrugsmasche.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9 Uhr erhielt die Heiligenhauserin einen Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank ausgab. Sie täuschte Unregelmäßigkeiten auf dem Konto der Seniorin vor und bot mit Hilfe der Debitkarte der 86-Jährigen ihre Unterstützung an. Die Heiligenhauserin übergab nur kurze Zeit später ihre Debitkarte mitsamt ihrer PIN an einen Abholer.

Erst wenige Tage später bemerkte sie, dass mit ihrer Karte ein geringer vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgehoben worden war. Anschließend erstattete sie folgerichtig Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei möchte den Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den Betrugsmaschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Debitkarte an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell