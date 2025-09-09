Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509044

Langenfeld / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Montag, 8. September 2025, kam es in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 10-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Das Kind befuhr gegen 15:15 die Brücke über die Bahngleise am Winkelsweg in Fahrtrichtung Hildener Straße, als es von einem Unbekannten auf einem Mountainbike überholt wurde. Dabei berührten sich die vorderen Reifen der Räder und der 10-jährige Langenfelder stürzte. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen und eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - lange, braune Haare - blaue Kappe, schwarze Hose, orange Schuhe

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Zwischen 20:30 Uhr und 21 Uhr kam es am Montag, 8. September 2025, in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein Ora Funky Cat der Marke Great Wall Motor auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Hochdahler Straße 181 am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird vorläufig auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin oder der Verursacher entfernte sich - möglicherweise in einem weißen Kastenwagen -, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell