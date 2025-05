Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll verhindert Drogenschmuggel

4,5 kg Marihuana in Bremen-Huchting sichergestellt

Bremen (ots)

Am Samstag, 26. April 2025 stellten Beamte des Hauptzollamts Bremen bei einer Kontrolle eines PKW im Bremer Stadtteil Huchting insgesamt 4,5 kg Marihuana sicher.

Die beiden Insassen des Fahrzeuges im Alter von 24 bzw. 28 Jahren gaben zunächst auf Befragen der Zöllner an, keine Drogen mit sich zu führen. Sie kämen gerade aus Belgien und wollten weiter nach Hamburg reisen. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stießen die Beamten im Kofferraum auf das Marihuana, dass in vakuumierten Beuteln in einem Koffer transportiert wurde. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden daraufhin aufgrund eines Verstoßes gegen das Cannabiskonsumentengesetzes vorläufig festgenommen.

Aufgrund der Transportbehältnisse und der Menge an mitgeführtem Marihuana gehen wir davon aus, dass es sich um Drogenkuriere handelt", erläutert Volker von Maurich, Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen und fährt fort: "Wir führen regelmäßig im Straßenverkehr Kontrollen nach geschmuggelten Drogen, Waffen und hochsteuerbaren Waren wie Zigaretten durch. Trotz des neuen Cannabisgesetz bleibt die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Marihuana und anderen Cannabisprodukten auch in Kleinstmengen weiterhin verboten und führt in jedem Fall zu einem Strafverfahren"

Das Marihuana mit einem geschätzten Straßenverkaufspreis von rund 30.000 Euro wurde sichergestellt und vor Ort gegen beide Fahrzeuginsassen ein Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich hat das Amtsgericht Bremen auf Antrag der Staatsanwaltschaft für einen der beiden Fahrzeuginsassen Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Zollfahndungsamt Hannover übernommen.

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell