Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zur Freude des Eigentümers: Bundespolizisten stellen gestohlenes E-Bike sicher

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 06.09.2025 / 10:30 Uhr

Schon am vergangenen Mittwoch hatten Bundespolizisten in Bremen in der Nähe der Bahnanlagen im Stadtteil Walle ein herrenloses KTM E-Bike aufgefunden. Da die Ordnungshüter vor Ort keine Hinweise auf den Eigentümer erlangen konnten, stellten sie das Gefährt kurzentschlossen sicher. Eine gute Entscheidung wie sich später herausstellte.

Die Beamten ließen nicht locker und ermittelten mit einigem Aufwand am Samstagmorgen über einen Fahrradhändler den Käufer des E-Bikes. Der 49-Jährige Eigentümer aus Bremen hatte erst kurz zuvor einen Einbruch mit Diebstahl seines Fahrrads bei der Polizei Bremen angezeigt. Hocherfreut nahm der in der Bremer Altstadt wohnhafte Mann sein E-Bike im Wert von ca. 4800 Euro an der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof wieder in Besitz.

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressesprecher
Simon Gruhl
Telefon: 0421 16299 - 6101
Mobil: 0172 - 34 67 750
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

