POL-ME: Versuchter Diebstahl einer KTM 690 - die Polizei bittet um Hinweise - 2509050

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 11. September 2025, versuchten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter, ein Motorrad der Marke KTM in Langenfeld-Mitte zu stehlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen Mitternacht hörte ein 26-jähriger Langenfelder Geräusche an der vor einem Einfamilienhaus an der Rheindorfer Straße 9 abgestellten KTM. Als er das Haus verließ, sah er eine Person an dem Motorrad. Der Täter flüchtete gemeinsam mit einer zweiten Person zu Fuß in Richtung Weberstraße.

Das Zündschloss der KTM 690 wurde beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten die flüchtigen Personen trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

- 18-25 Jahre alt - dunkle Haare - etwa 1,80 Meter groß - schwarz gekleidet

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten entsprechende Verfahren und weitere Ermittlungen ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Donnerstag,11. September 2025, verdächtige Beobachtungen an der Tatörtlichkeit gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

