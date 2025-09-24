Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hochwertiges E-Bike entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde im Stadtteil Rohrbach aus der Fabrikstraße ein hochwertiges E-Bike entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft zerstörte im Zeitraum zwischen Montagabend gegen 20:15 Uhr und Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr zunächst gewaltsam ein Schloss, mit dem das E-Bike zuvor gesichert worden war. Der oder die Unbekannten konnten die Örtlichkeit samt Beute im Wert von knapp 5.000 Euro verlassen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell