POL-DADI: Mühlthal: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) - Am Dienstag, den 03.06.2025, im Zeitraum 07:50 Uhr - 10:35 Uhr kam es in der Mittelstraße Höhe Hausnummer 48 in 64521 Groß-Gerau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug einen am Straßenrand geparkten grauen Citroen. Hierbei hinterließ er linksseitig an der Fahrzeugfront einen Sachschaden von ca. 500 ...

