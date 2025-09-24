PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis, Schriesheim-Altenbach, Schriesheim-Ursenbach, Rippenweier: Stromausfall aufgrund technischer Störung PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt es aufgrund einer technsichen Störung in Schriesheim-Altenbach, Ursenbach sowie Rippenweier zu einem Stromausfall.

Techniker des Netzbetreibers arbeiten an der Störungsbeseitigung.

