POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis, Schriesheim-Altenbach, Schriesheim-Ursenbach, Rippenweier: Stromausfall aufgrund technischer Störung PM 1
Mannheim (ots)
Derzeit kommt es aufgrund einer technsichen Störung in Schriesheim-Altenbach, Ursenbach sowie Rippenweier zu einem Stromausfall.
Techniker des Netzbetreibers arbeiten an der Störungsbeseitigung.
