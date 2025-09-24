PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Verkaufsladen ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Warengeschäft ein, welches sich im Bereich Mannheim-Schwetzingerstadt befindet.

Im Zeitraum zwischen Montagabend gegen 18:30 Uhr und Dienstagmorgen gegen 11:00 Uhr hebelte der oder die Unbekannte mehrere Türen eines Verkaufsgeschäfts in der Tattersallstraße auf und entwendete daraus anschließend mehrere Verkaufsgegenstände sowie Bargeld. Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

