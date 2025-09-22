PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Mit Pistole im Hosenbund in der Fußgängerzone eingeschlafen - Sicherstellung und Platzverweis

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag (21.09.2025) machten Taxifahrer gegen 03:30 Uhr eine Polizeistreife auf sich aufmerksam. Sie wiesen die Beamten auf einen schlafenden Mann hin, aus dessen Hosenbund ein Pistolengriff herausragte. Die Beamten fanden die beschriebene Person in der Kampstraße am Friedrich-Ebert-Platz auf. Der 41-Jährige schlief so fest, dass die Polizisten ihm die Waffe aus der Hose ziehen und ihn fesseln konnten. Es handelte sich um, eine Schreckschusspistole ohen Munition. Das Streifenteam nahm dem mit über einem Promille betrunkenen Mann die Waffe ab, erteilten ihm einen Platzverweis und legten eine Anzeige vor. (hir)

