Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der "Roadpol Safety Days" - Hohe Bußgelder und Fahrverbote

Hagen (ots)

Im Rahmen der europaweiten Aktion "Roadpol Safety Days" führte die Polizei Hagen am Samstagabend (20.09.2025) bis in die Nachtstunden hinein umfangreiche Verkehrskontrollen durch.

Unter dem Titel "Blitzgewitter bei Nacht" wurden an mehreren Messstellen - darunter die Eckeseyer Straße, Becheltestraße und Weststraße - Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Zwischen 19:00 und 01:15 Uhr stellten die Einsatzkräfte insgesamt 112 Geschwindigkeitsverstöße fest. Hinzu kamen vier Verstöße wegen mangelnder Beleuchtung sowie eine Handy-Nutzung am Steuer.

Fünf Fahrzeugführer waren so schnell unterwegs, dass sie nun mit Fahrverboten rechnen müssen. Besonders auffällig war ein 7er-BMW-Fahrer aus Düsseldorf, der mit 118 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Schon wenige Stundenkilometer mehr können über Unfall oder unversehrte Heimkehr entscheiden. Die Polizei Hagen appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie vorausschauend, halten Sie sich an die Regeln und verzichten Sie auf riskantes Verhalten im Straßenverkehr. (hir)

