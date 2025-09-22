PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der "Roadpol Safety Days" - Hohe Bußgelder und Fahrverbote

Hagen (ots)

Im Rahmen der europaweiten Aktion "Roadpol Safety Days" führte die Polizei Hagen am Samstagabend (20.09.2025) bis in die Nachtstunden hinein umfangreiche Verkehrskontrollen durch.

Unter dem Titel "Blitzgewitter bei Nacht" wurden an mehreren Messstellen - darunter die Eckeseyer Straße, Becheltestraße und Weststraße - Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Zwischen 19:00 und 01:15 Uhr stellten die Einsatzkräfte insgesamt 112 Geschwindigkeitsverstöße fest. Hinzu kamen vier Verstöße wegen mangelnder Beleuchtung sowie eine Handy-Nutzung am Steuer.

Fünf Fahrzeugführer waren so schnell unterwegs, dass sie nun mit Fahrverboten rechnen müssen. Besonders auffällig war ein 7er-BMW-Fahrer aus Düsseldorf, der mit 118 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Schon wenige Stundenkilometer mehr können über Unfall oder unversehrte Heimkehr entscheiden. Die Polizei Hagen appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie vorausschauend, halten Sie sich an die Regeln und verzichten Sie auf riskantes Verhalten im Straßenverkehr. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 22.09.2025 – 08:55

    POL-HA: Wasserbombe aus Auto geworfen - Neues iPhone beschädigt

    Hagen-Eckesey (ots) - Am Sonntagmorgen (21.09.2025) ging ein 20-Jähriger mit Freunden gegen 01:00 Uhr die Eckeseyer Straße entlang, als ein grüner BMW X5 an der Gruppe vorbeifuhr. Aus dem Beifahrerfenster warf eine Person eine Wasserbombe auf den 20-Jährigen, der sein neues iPhone 17 in der Hand hielt. Dies fiel zu Boden und wurde durch den Aufprall beschädigt. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 08:20

    POL-HA: Nach Kneipenrandale: 46-Jähriger muss ins Gewahrsam

    Hagen-Mitte (ots) - Am Freitagabend (19.09.2025) randalierte ein 46-Jähriger in einer Kneipe an der Hochstraße und provozierte andere Gäste. Die alarmierten Einsatzkräfte erschienen gegen 23.30 Uhr an der Kneipe, vor der sich mehrere Personen stritten. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Kneipe hielt einen Mann fest, der einen betrunkenen und aggressiven Eindruck machte. Der 46-Jährige hatte sich laut Zeugenaussagen zuvor ...

    mehr
