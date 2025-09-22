PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Wasserbombe aus Auto geworfen - Neues iPhone beschädigt

Hagen-Eckesey (ots)

Am Sonntagmorgen (21.09.2025) ging ein 20-Jähriger mit Freunden gegen 01:00 Uhr die Eckeseyer Straße entlang, als ein grüner BMW X5 an der Gruppe vorbeifuhr. Aus dem Beifahrerfenster warf eine Person eine Wasserbombe auf den 20-Jährigen, der sein neues iPhone 17 in der Hand hielt. Dies fiel zu Boden und wurde durch den Aufprall beschädigt. Der BMW entfernte sich anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Eckesey. Hinweise zu dem grünen BMW X5 oder zu seinem Kennzeichen nimmt die Hagener Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

