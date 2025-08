Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 02.08.2025

Delmenhorst (ots)

Dötlingen -Verkehrsunfallflucht-

Am 01.08.2025 gegen 07:00 Uhr wurde der Polizei ein Unfallbeschädigter Pkw Audi auf dem Hunteweg in Dötlingen kurz vor der Rastanlage Wildeshausen-Süd gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei wurden der beschädigte Audi sowie beschädigte Verkehrszeichen vorgefunden. Unfallbeteiligte Person konnten jedoch nicht festgestellt werden. Aufgrund der Spurenlage kam der Pkw in der Nacht zum 01.08.2025 im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen. Der Schaden wird auf ca. 5500 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Später gab sich ein 39jähriger Mann aus dem Landkreis Vechta als Unfallverursacher zu erkennen. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Großenkneten-Ahlhorn -Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht-

Am 01.08.2025 zwischen 00:00 und 07:50 Uhr kam es auf der Cloppenburger Straße in Ahlhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 4000 Euro Sachschaden entstand. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Ahlhorn. Ca. 300m vor der Einmündung Lether Gewerbestraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Absperrböcke und den Zaun einer Baustellenzufahrt. Das bislang unbekannte Kfz wurde dabei stark beschädigt, u.a. wurde die Ölwanne aufgerissen. Dennoch entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Ahlhorn unter Tel.: 04435-973850 in Verbindung zu setzen.

Wardenburg -Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt-

Am 01.08.2025 gegen 18:25 Uhr kam es auf der Böseler Straße in Wardenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17jährige Fahrerin eines Pedelecs leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit wollte ein 19jähriger Paketzusteller mit einem Transporter rückwärts vom Ligusterweg auf die Böseler Straße en fahren. Dabei übersah der 19jährige die bevorrechtigte Radfahrerin, die den Geh- und Radweg aus Richtung Wardenburg kommend befuhr. Bei der Kollision wird die 17jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden von ca. 250 Euro.

Wildeshausen -E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt-

Am 01.08.2025 gegen 15:25 Uhr kam es auf dem Westring in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 52jährige Fahrerin eines E-Scooters leicht verletzt wurde. Die 52jährige aus Wildeshausen war mit einen E-Scooter auf dem Radweg in Richtung Ahlhorner Straße unterwegs. Allerdings benutzte die Frau die falsche Straßenseite. Ein 75jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten wollte mit einem Pkw Ford den Parkplatz eines Einkaufsmarktes verlassen und übersieht die 52jährige. Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der von der 52jährigen genutzte E-Scooter keine gültige Versicherung hatte. Die Frau muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell