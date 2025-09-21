Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Am 20.09.2025 um 13:00 Uhr verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer. Der Rettungsdienst war angefordert und eingesetzt.

Ein 42-jähriger Radfahrer aus Bochum befuhr den Radweg der Herdecker Straße zwischen der Ortslage Gut Hausen und der Autobahnbrücke in Fahrtrichtung Hagen Innenstadt. Beim Überfahren einer Bodenwelle verlor er das Gleichgewicht und stützte zu Boden. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Das Fahrrad wurde bei dem Verkehrsunfall beschädigt.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, Lichtbilder gefertigt sowie eine Skizze erstellt. Das Fahrrad wurde vor Ort an Angehörige übergeben. (rd)

