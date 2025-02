Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

ZPD: True Crime Hackathon der Polizei Niedersachsen

Einladung (geeignet für Foto- und Filmaufnahmen)

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Der Innovation Hub der Polizei Niedersachsen veranstaltet am 22. und 23. Februar 2025 zum zweiten Mal einen "True Crime Hackathon". Tüftlerinnen und Tüftlern aus ganz Deutschland kommen zusammen, um in Teams innovative Lösungen für die Herausforderungen der modernen Polizeiarbeit zu entwickeln. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich zwischen zwei spannenden Themenbereichen zu entscheiden:

-Digitalisierungslösungen: Hier werden innovative Ansätze für die Arbeit im Einsatz- und Streifendienst (ESD) sowie dem Kriminalermittlungsdienst (KED) entwickelt.

-Cold Cases: Es wird an echten, ungeklärten Kriminalfällen gearbeitet, bei denen neue Perspektiven gefragt sind.

Sie haben die Möglichkeit, den kreativen Köpfen am

Samstag, 22. Februar 2025 in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in der Ahrensburger Straße 1 in 30659 Hannover

bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.

Hierzu bitten wir um eine kurze Anmeldung bis Freitag, 21.02.2025, per Mail an pressestelle@zpd.polizei.niedersachsen.de.

Original-Content von: Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell