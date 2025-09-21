Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am 20.09.2025 um 09:50 Uhr wurde im Hagener Stadtteil Altenhagen an der Einmündung Erftstraße / Hermannstraße ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Rettungsdienst war angefordert und eingesetzt.

Eine 54-jährige Frau aus Hagen befuhr mit ihrem Pkw VW Polo die Erftstraße. Beim Abbiegen nach rechts übersah sie einen vorfahrtberechtigten (Regelung durch Verkehrszeichen) 33-jährigen Motorradfahrer aus Hemer, welcher mit seinem Kraftrad Suzuki die Hermannstraße bergauf befuhr. Die Autofahrerin verblieb unverletzt. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Zusammenprall entstand erheblicher Sachschaden. Die Achse des Pkw brach. Das Motorrad überschlug sich mehrfach und prallte gegen den Zaun eines benachbarten Grundstücks, die Ölwanne platzte.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, Lichtbilder gefertigt sowie eine Skizze erstellt. Beide Kraftfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine Fahrbahnverunreinigung durch ausgelaufene Betriebsmittel wurde beseitigt. (rd)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell