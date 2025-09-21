PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am 20.09.2025 um 09:50 Uhr wurde im Hagener Stadtteil Altenhagen an der Einmündung Erftstraße / Hermannstraße ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Rettungsdienst war angefordert und eingesetzt.

Eine 54-jährige Frau aus Hagen befuhr mit ihrem Pkw VW Polo die Erftstraße. Beim Abbiegen nach rechts übersah sie einen vorfahrtberechtigten (Regelung durch Verkehrszeichen) 33-jährigen Motorradfahrer aus Hemer, welcher mit seinem Kraftrad Suzuki die Hermannstraße bergauf befuhr. Die Autofahrerin verblieb unverletzt. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Zusammenprall entstand erheblicher Sachschaden. Die Achse des Pkw brach. Das Motorrad überschlug sich mehrfach und prallte gegen den Zaun eines benachbarten Grundstücks, die Ölwanne platzte.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, Lichtbilder gefertigt sowie eine Skizze erstellt. Beide Kraftfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine Fahrbahnverunreinigung durch ausgelaufene Betriebsmittel wurde beseitigt. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 11:08

    POL-HA: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Hagen (ots) - Am 19.09.2025 kam es um 20:37 Uhr in Hagen, Stadtteil Mittelstadt, zu einem Verkehrsunfall. Bei der Kollision mit einem Pkw wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Hagen war eingesetzt. Die 69-jährige Fahrzeugführerin aus Bochum befuhr mit ihrem Pkw Renault Modus die Badstraße vom Kreisel Holmüllerstraße in Richtung Emilienplatz. In Höhe der Querungshilfe kam es ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 09:43

    POL-HA: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Hagen (ots) - Am 19.09.2025 verursachte um 22:50 Uhr ein alkoholisierter Fahrzeugführer eines E-Scooters in Hagen, Stadtteil Boele, ohne fremde Beteiligung einen Verkehrsunfall. Hierbei verletzte er sich. Die Polizei wurde zur Aufnahme des Verkehrsunfalls an die Kreuzung der Schwerter Straße zur Osthofstraße gerufen. Dort lag der 18-jährige Fahrer des ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 13:14

    POL-HA: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Mercedes

    Hagen-Boele (ots) - Am Donnerstag (18.09.2025) stieß ein Mercedes beim Linksabbiegen gegen einen 29 Jahre alten Motorradfahrer, der sich im Zuge dessen schwere Verletzungen zuzog. Der 56-Jährige Fahrer des Mercedes-Benz B 180 beabsichtigte um etwa 17.15 Uhr von der Pappelstraße in die Poststraße abzubiegen. Dabei kam ihm ein 29-jähriger Motorradfahrer mit seiner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren