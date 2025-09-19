Polizei Hagen

POL-HA: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Mercedes

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) stieß ein Mercedes beim Linksabbiegen gegen einen 29 Jahre alten Motorradfahrer, der sich im Zuge dessen schwere Verletzungen zuzog.

Der 56-Jährige Fahrer des Mercedes-Benz B 180 beabsichtigte um etwa 17.15 Uhr von der Pappelstraße in die Poststraße abzubiegen. Dabei kam ihm ein 29-jähriger Motorradfahrer mit seiner Maschine der Marke CFMOTO 450SR entgegen, mit dem er kollidierte. Der 29-Jährige kam mit seinem Motorrad zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei erschienen vor Ort. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten nach einer ersten Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus. Sein Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Mercedes verlieb mit leichten Schäden fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 56-Jährige an, dass er den Motorradfahrer gar nicht gesehen hatte. Die Polizeibeamten fertigten eine Anzeige. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell