Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen stellen Ladendiebe

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 23- und ein 27-Jähriger stahlen am Donnerstag (18.09.2025) mehrere Zigarettenstangen in einer Tankstelle in Eilpe. Zeugen konnten die Männer festhalten bis die Polizei erschien.

Die beiden Männer ließen sich gegen 10.40 Uhr von einem Taxifahrer an der Tankstelle an der Selbecker Straße absetzen. Der Fahrer sollte warten und sie anschließend zu einer weiteren Zieladresse bringen. Das Duo begab sich in den Kassenbereich und beabsichtigte, den Kauf mehrerer Zigarettenstangen mit Kartenzahlung abzuwickeln, welche jedoch fehlschlug. Daraufhin ergriff einer der Männer die Zigaretten und beide liefen nach draußen, wo das Taxi wartete, und setzten sich in das Fahrzeug. Ein vor Ort anwesender Zeuge beobachtete die Tat und stellte sich mit seinem Auto vor das Taxi, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Zudem klärte er den Taxifahrer über den Diebstahl auf. Die beiden Zeugen stellten sich um das Taxi und hielten auf diese Weise die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der polizeilichen Einsatzkräfte fest. Es stellte sich heraus, dass der 23- und 27-Jährige unter dem Einfluss von jeweils 1,8 und 1 Promille standen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (rst)

