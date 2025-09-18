Polizei Hagen

POL-HA: Im Bahnhofsbereich, Wehringhausen und Altenhagen unterwegs: Polizei kontrolliert zahlreiche Personen und Fahrzeuge

Hagen (ots)

Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes und der Kriminalpolizei begaben sich am Mittwochnachmittag (17.09.2025) in die sogenannten Konzeptbereiche rund um den Hauptbahnhof, Wehringhausen und Altenhagen. Sie kontrollierten unter anderem in der Stresemann- und Bahnhofstraße. Dort beobachteten die Beamten verdächtiges Verhalten mehrerer Personen. Der Verdacht einer Übergabe von mutmaßlichen Betäubungsmitteln erhärtete sich, woraufhin einer der vermeintlichen Käufer gestoppt und einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Verdacht des Drogenhandels bestätigte sich. Die Einsatzkräfte brachten insgesamt drei Tatverdächtige in die Polizeiwache. Im Zuge dessen stellten die Beamten Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Bargeld sicher. Die Polizisten fertigten im Rahmen des Sondereinsatzes mehrere Anzeigen und sprachen drei Bereichsbetretungsverbote aus.

Auch in Altenhagen waren die Beamten präsent. Zudem führten sie in Wehringhausen Fahrzeugkontrollen durch, bei denen sie erfreulicherweise keine Feststellungen machten. (rst)

