PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Im Bahnhofsbereich, Wehringhausen und Altenhagen unterwegs: Polizei kontrolliert zahlreiche Personen und Fahrzeuge

Hagen (ots)

Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes und der Kriminalpolizei begaben sich am Mittwochnachmittag (17.09.2025) in die sogenannten Konzeptbereiche rund um den Hauptbahnhof, Wehringhausen und Altenhagen. Sie kontrollierten unter anderem in der Stresemann- und Bahnhofstraße. Dort beobachteten die Beamten verdächtiges Verhalten mehrerer Personen. Der Verdacht einer Übergabe von mutmaßlichen Betäubungsmitteln erhärtete sich, woraufhin einer der vermeintlichen Käufer gestoppt und einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Verdacht des Drogenhandels bestätigte sich. Die Einsatzkräfte brachten insgesamt drei Tatverdächtige in die Polizeiwache. Im Zuge dessen stellten die Beamten Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Bargeld sicher. Die Polizisten fertigten im Rahmen des Sondereinsatzes mehrere Anzeigen und sprachen drei Bereichsbetretungsverbote aus.

Auch in Altenhagen waren die Beamten präsent. Zudem führten sie in Wehringhausen Fahrzeugkontrollen durch, bei denen sie erfreulicherweise keine Feststellungen machten. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 10:15

    POL-HA: 47-Jähriger randaliert in Notaufnahme

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Polizeikräfte wurden am Mittwochnachmittag (17.09.2025) in die Notaufnahme eines Hagener Krankenhauses gerufen, wo ein 47 Jahre alter Mann randalierte. Die Beamten erschienen um etwa 16.30 Uhr vor Ort und stellten einen aggressiven Mann fest, der um sich schlug und spuckte. Da sich der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann nicht beruhigen ließ und das Risiko bestand, dass er sich oder ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 07:10

    POL-HA: 53-Jähriger randaliert bei Ex-Freundin - Ingewahrsamnahme erfolgt

    Hagen-Eckesey (ots) - Am Donnerstagmorgen (18.09.2025) verständigte eine Anwohnerin der Eckeseyer Straße gegen 01:50 Uhr die Polizei. Kurz zuvor hatte sie sich mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten gestritten, der nun die Wohnung nicht verlassen wollte. Die Beamten trafen auf das alkoholisierte Paar und erteilten dem 53-jährigen Mann einen Platzverweis. Knapp eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren