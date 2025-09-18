PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 20-Jähriger stirbt bei Unfall auf der Grundschötteler Straße - Zwei Frauen schwer verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (18.09.2025) ereignete sich auf der Grundschötteler Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 00:50 Uhr verlor ein 20-jähriger Fahrer eines Audi A3 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen eine Laterne, einen Verteilerkasten sowie eine Steinmauer.

Der junge Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 22 und 25 Jahren wurden schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen. Die 22-Jährige kam mit dem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber brachte die 25-Jährige in eine Bochumer Klinik. Lebensgefahr besteht nach jetzigen Erkenntnissen nicht.

Zur Unfallaufnahme wurde die Hagener Polizei von einem spezialisierten Team der Polizei Essen unterstützt. Die Beamten sperrten die Grundschötteler Straße mehrere Stunden lang und stellten den Audi sowie mehrere Mobiltelefone sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben könnte. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

