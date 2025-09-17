PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 54-Jähriger verletzt - Quadfahrer überschlägt sich auf der Feithstraße

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Dienstag (16.09.2025) wurden Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr in die Feithstraße gerufen. Kurz zuvor, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger auf seinem Quad dort in Richtung Autobahn. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Dabei überschlug er sich nach eigenen Angaben mit seinem Quad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus überführt. Das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

