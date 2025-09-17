Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach versuchtem Einbruch - Wer kennt diese Personen?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am 30.09.2024 versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 03:40 Uhr in einen Kiosk in der Innenstadt einzudringen. Das Fenster des Kiosks wurde durch die Einbrecher beschädigt. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Männer von der weiteren Tatausführung ab. Die Einbrecher verursachten bei ihrem Vorgehen einen nicht unerheblichen Sachschaden. Nun liegt der Polizei ein gerichtlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Standbildern der Videoaufnahmen vor.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen oder deren Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zu den Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/180619

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell